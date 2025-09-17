Сложим военную мощь Польши, Турции и Украины для войны с Россией – днепропетровский фантаст

Украине можно рассчитывать на НАТО только в случае ядерной войны, в обычном же конфликте нужны другие союзники.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русофоб призывает заключать партнёрские договора со странами, которые «не питают особого пиетета к России».

«Думаю, что даже если сложить военную мощь Украины, Польши, Турции – это совершенно колоссальная военная мощь, которая вполне способна конвенционным оружием противостоять России. Почему нет? Об этом надо думать», – рассуждал фантаст.

По его словам, старых военных блоков уже нет, а «отношение к НАТО становится всё более и более трезвым».

«Все уже понимают, что, да, в ядерной войне НАТО выиграет за счёт просто большого ресурса. Но опять-таки, если можно считать, что кто-то может выиграть в ядерной войне. То есть НАТО является достойным противником для России в случае обмена ядерными ударами.

А вот в случае конвенционной войны конвенционным оружием надо уже раздумывать – как себя вести, с кем дружить, каким образом действовать. То есть необходима смена политики, смена военных блоков, смена тактики на короткое время… более трезво относиться к возможностям и желаниям», – трепался Валетов.

