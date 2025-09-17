Сложим военную мощь Польши, Турции и Украины для войны с Россией – днепропетровский фантаст
Украине можно рассчитывать на НАТО только в случае ядерной войны, в обычном же конфликте нужны другие союзники.
Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Русофоб призывает заключать партнёрские договора со странами, которые «не питают особого пиетета к России».
«Думаю, что даже если сложить военную мощь Украины, Польши, Турции – это совершенно колоссальная военная мощь, которая вполне способна конвенционным оружием противостоять России. Почему нет? Об этом надо думать», – рассуждал фантаст.
По его словам, старых военных блоков уже нет, а «отношение к НАТО становится всё более и более трезвым».
«Все уже понимают, что, да, в ядерной войне НАТО выиграет за счёт просто большого ресурса. Но опять-таки, если можно считать, что кто-то может выиграть в ядерной войне. То есть НАТО является достойным противником для России в случае обмена ядерными ударами.
А вот в случае конвенционной войны конвенционным оружием надо уже раздумывать – как себя вести, с кем дружить, каким образом действовать. То есть необходима смена политики, смена военных блоков, смена тактики на короткое время… более трезво относиться к возможностям и желаниям», – трепался Валетов.
