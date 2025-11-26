Словами о мире Трамп прикрывает грабёж России – МИД РФ

Пока Дональд Трамп рассказывает о мире, Конгресс США предпринимает антироссийские законы и даже опускается до грабежа.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«При Трампе стало наблюдаться последовательное стремление двигаться в направлении достижения того или иного решения. США стали направлять нам сигналы о заинтересованности в урегулировании на условиях, которые в принципе не противоречат целям СВО.

Но вместе с тем наблюдаются и противоположные шаги. Продолжаются поставки режиму в Киеве американских вооружений, пусть теперь и за счет европейских финансов. Продолжает поступать американская развединформация. В октябре впервые были приняты масштабные новые санкции против компании «Роснефть» и «Лукойл».

Американские законодатели предлагают опуститься до банального грабежа: конце прошлого месяца Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, хранящихся в США. Есть и другие вредные инициативы», – сказал Рябков.