Сладков: российские бойцы удивлены поведением ВСУ в Покровске

Сражающиеся в Красноармейске (Покровске) российские бойцы удивлены поведением ВСУ, которые незначительными силами пробираются в город, чтобы погибнуть с остатками украинского гарнизона.

Об этом заявил российский военкор Александр Сладков в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается взятия под контроль дороги в Красноармейск, для украинских солдат она до конца ещё не перекрыта. Есть попытки и проехать, и пройти пешком. Зачем? Наши военные гадают, не могут понять.

Зачем люди из последних сил пытаются пробраться в котёл, чтобы там умереть вместе с остальными? Непонятно. Тем не менее, это так. Говорить о том, что глобальные какие-то силы противника заходят – нет, конечно, такого нет», – рассказал Сладков.