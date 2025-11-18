Сладков: российские бойцы удивлены поведением ВСУ в Покровске

Максим Столяров.  
18.11.2025 13:03
  (Мск) , Москва
Просмотров: 283
 
Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Сражающиеся в Красноармейске (Покровске) российские бойцы удивлены поведением ВСУ, которые незначительными силами пробираются в город, чтобы погибнуть с остатками украинского гарнизона.

Об этом заявил российский военкор Александр Сладков в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сражающиеся в Красноармейске (Покровске) российские бойцы удивлены поведением ВСУ, которые незначительными силами пробираются в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается взятия под контроль дороги в Красноармейск, для украинских солдат она до конца ещё не перекрыта. Есть попытки и проехать, и пройти пешком. Зачем? Наши военные гадают, не могут понять.

Зачем люди из последних сил пытаются пробраться в котёл, чтобы там умереть вместе с остальными? Непонятно. Тем не менее, это так. Говорить о том, что глобальные какие-то силы противника заходят – нет, конечно, такого нет», – рассказал Сладков.

Очевидно, что речь идёт о приказе Киева, наплевав на жертвы, во что бы то ни стало сохранять присутствие в агломерации Покровска и Мирнограда в момент, когда на Западе решается вопрос об объемах помощи ВСУ на 2026 год.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить