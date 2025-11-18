Сладков: российские бойцы удивлены поведением ВСУ в Покровске
Сражающиеся в Красноармейске (Покровске) российские бойцы удивлены поведением ВСУ, которые незначительными силами пробираются в город, чтобы погибнуть с остатками украинского гарнизона.
Об этом заявил российский военкор Александр Сладков в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается взятия под контроль дороги в Красноармейск, для украинских солдат она до конца ещё не перекрыта. Есть попытки и проехать, и пройти пешком. Зачем? Наши военные гадают, не могут понять.
Зачем люди из последних сил пытаются пробраться в котёл, чтобы там умереть вместе с остальными? Непонятно. Тем не менее, это так. Говорить о том, что глобальные какие-то силы противника заходят – нет, конечно, такого нет», – рассказал Сладков.
Очевидно, что речь идёт о приказе Киева, наплевав на жертвы, во что бы то ни стало сохранять присутствие в агломерации Покровска и Мирнограда в момент, когда на Западе решается вопрос об объемах помощи ВСУ на 2026 год.
