Украина полностью провалила программу подготовки операторов дронов, в отличие от России, которая успешно масштабировала этот процесс. В результате ВСУ рискуют столкнуться с тем, что сами дроны в войсках будут, но ими некем будет управлять.

Об этом в эфире видеоблога NemyriaLive заявил руководитель центра подготовки операторов БПЛА «Крук», в прошлом политолог Виктор Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

