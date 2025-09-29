Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проданные украинским диктатором Владимиром Зеленским на встрече с Дональдом Трампом «успехи» ВСУ на деле оказались откровенным враньем.

Напомним, что на встрече Зеленский сообщил, что ВСУ якобы отбили 360 квадратных километров и окружили 1000 российских бойцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Учитывая, что других вариантов просто нет, вне всякого сомнения речь шла о так называемом Добропольском выступе, где ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ и вклиниться на оперативную глубину.

После переброски резервов украинцам действительно удалось потеснить российские подразделения. Кроме того, ВСУ наносили сходящиеся удары у основания выступа, чтобы сформировать окружение. Поначалу украинские источники излучали оптимизм, заявляя о срезании выступа и даже «котле». Но в итоге ситуация оказалась далеко не радужной для украинской стороны.

Например, обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец фактически опроверг Зеленского.

«Нет там никаких окружений и котлов, а ситуация достаточно сложная. Более того, в течение нескольких последних суток противник предпринял на этом направлении целый ряд мер, направленных на ее исправление. И частично, они были успешными. Поэтому, я бы порекомендовал целому ряду «экспертов», а, тем более, разного рода активистам и политикам, в том числе находящимся во властных кругах немного «спустить пар», ну, чтобы потом не было «как-то неудобно», – написал на этих выходных Машовец.

Нерадостный пост по тому поводу опубликовал бывший ультрас-нацист луганской «Зари», а ныне офицер ВСУ с позывным «Мучной».

По его словам, на Добропольском направлении «ситуация быстро меняется не в нашу пользу».

«Теперь уже враг смог перегруппироваться и нанести серию контрударов по важным точкам нашей обороны, если мы сейчас не придумаем, как справиться с этой проблемой – то можно напрочь отбросить эти все разговоры о контрнаступлении, о срезании выступа и готовиться к плотной обороне, пока головы будут думать, как выйти из этой ситуации», – пишет «Мучной».

Какие именно успехи были со стороны ВС РФ, официально не сообщается – российская сторона хранит информационную тишину. Некоторые подробности поведал осинтер и картограф Анатолий Радов, который поддерживает связь с российскими бойцами на передовой.