Скормленная Зеленским Трампу «перемога» традиционно превратилась в «зраду»
Проданные украинским диктатором Владимиром Зеленским на встрече с Дональдом Трампом «успехи» ВСУ на деле оказались откровенным враньем.
Напомним, что на встрече Зеленский сообщил, что ВСУ якобы отбили 360 квадратных километров и окружили 1000 российских бойцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Учитывая, что других вариантов просто нет, вне всякого сомнения речь шла о так называемом Добропольском выступе, где ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ и вклиниться на оперативную глубину.
После переброски резервов украинцам действительно удалось потеснить российские подразделения. Кроме того, ВСУ наносили сходящиеся удары у основания выступа, чтобы сформировать окружение. Поначалу украинские источники излучали оптимизм, заявляя о срезании выступа и даже «котле». Но в итоге ситуация оказалась далеко не радужной для украинской стороны.
Например, обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец фактически опроверг Зеленского.
«Нет там никаких окружений и котлов, а ситуация достаточно сложная. Более того, в течение нескольких последних суток противник предпринял на этом направлении целый ряд мер, направленных на ее исправление. И частично, они были успешными.
Поэтому, я бы порекомендовал целому ряду «экспертов», а, тем более, разного рода активистам и политикам, в том числе находящимся во властных кругах немного «спустить пар», ну, чтобы потом не было «как-то неудобно», – написал на этих выходных Машовец.
Нерадостный пост по тому поводу опубликовал бывший ультрас-нацист луганской «Зари», а ныне офицер ВСУ с позывным «Мучной».
По его словам, на Добропольском направлении «ситуация быстро меняется не в нашу пользу».
«Теперь уже враг смог перегруппироваться и нанести серию контрударов по важным точкам нашей обороны, если мы сейчас не придумаем, как справиться с этой проблемой – то можно напрочь отбросить эти все разговоры о контрнаступлении, о срезании выступа и готовиться к плотной обороне, пока головы будут думать, как выйти из этой ситуации», – пишет «Мучной».
Какие именно успехи были со стороны ВС РФ, официально не сообщается – российская сторона хранит информационную тишину. Некоторые подробности поведал осинтер и картограф Анатолий Радов, который поддерживает связь с российскими бойцами на передовой.
«Наши бойцы освободили село Дорожное и снова взяли под контроль север Никаноровки», – написал он.
