«Си не пойдёт на сговор с Трампом. Для этого надо быть полным идиотом» – Кирилл Фролов

Давление Дональда Трампа на Россию уже «отчасти успешно», поскольку «санкции серьёзные».

Об этом на канале «Друзья майора Селиванова» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разговоры о том, что санкции ненадолго, и все, может, ещё вернётся, опровергаются самим Трампом. Потому что следующий шаг, он заявил, что будет встречаться с Си Цзиньпином и стараться убедить его в том, чтобы он отступил от России.

И в ответ на прекращение закупки российской нефти, обещая ему соглашение о прекращении торговой войны. И государственные компании Китая уже сократили закупки российской нефти, то есть давление Трампа отчасти успешно, санкции серьёзные.

С другой стороны, конечно, Си Цзньпин не предаст Россию, потому что государственные компании будут продолжать закупки российской нефти, и степень недоверия между Трампом и Си настолько огромна, что нужно быть полным идиотом… что сегодня у него с Трампом торговая война, а завтра мир-дружба-жвачка. Нет», – сказал Фролов.