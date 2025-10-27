Шишкин: «Красные линии» должен чертить Запад, а не мы
России пора прекращать попытки доказать Западу своё миролюбие.
Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Эти «горки» для американской дипломатии характерны. Выжимание уступок и подготовка клиента к неравноправной сделке. И мы будем смотреть, точнее, проходить, умываться кровью до тех пор, пока не будут созданы условия, которые реально ставят под угрозу интересы США – не на словах.
Да, у нас любят говорить, что это опасно, не надо провоцировать, но нужно понимать, что с той стороны что-то не делают – не от того, что мы их не провоцируем или провоцируем, а что-то делают только в том объёме, в каком могут считать для себя безопасным.
У них во всех документах написано, что они собираются сдерживать страшную и ужасную РФ. А нам предлагают заниматься тем, чтобы доказывать им, что мы миролюбивые. Помнится, мы это доказывали при Горбачёве, при Ельцине… Результат всем хорошо известен», – описал ситуацию Шишкин.
Он подчеркнул, что необходимо поставить Запад в положение, когда там будут думать о «красных линиях».
«Сейчас мы постоянно говорим – это «красная линия», а потом дискуссии, а не совсем пересекли, а это не красная. Три года мы этим увлекались. Если мы не поставим США в положение, когда они будут говорить, что вот это «красная линия», и дальше нельзя, и думать, как ответить, чтобы не довести до ядерной войны, мы на взаимовыгодный компромисс [не выйдем]. Потому что выходить из этого положения нужно», – объяснил эксперт.
