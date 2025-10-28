Сербия – это мини-Россия, она никогда не станет членом ЕС – эксперт-балканист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербия воспринимается евросоюзовскими элитами как мини-Россия, более того, сами сербы считают свою страну таковой, и именно эта близость не позволит ей войти в состав Евросоюза.

Об этом в эфире видеоблога ANNA News заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сербия – это такая маленькая Россия, которая находится почти в географическом центре Европы. Так считают сами сербы, многие из них. И так считает Европа, что самое интересное. Могу сказать, что Сербия никогда не станет членом Европейского союза в силу огромного количества конкретных моментов, связанных с тем, что Сербия не откажется от Косово, не откажется от Республики Сербской», – отметил он.