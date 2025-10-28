Сербия – это мини-Россия, она никогда не станет членом ЕС – эксперт-балканист

Анатолий Лапин.  
28.10.2025 17:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 19
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Спецоперация, Украина


Сербия воспринимается евросоюзовскими элитами как мини-Россия, более того, сами сербы считают свою страну таковой, и именно эта близость не позволит ей войти в состав Евросоюза.

Об этом в эфире видеоблога ANNA News заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия воспринимается евросоюзовскими элитами как мини-Россия, более того, сами сербы считают свою страну таковой,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сербия – это такая маленькая Россия, которая находится почти в географическом центре Европы. Так считают сами сербы, многие из них. И так считает Европа, что самое интересное.

Могу сказать, что Сербия никогда не станет членом Европейского союза в силу огромного количества конкретных моментов, связанных с тем, что Сербия не откажется от Косово, не откажется от Республики Сербской», – отметил он.

«Мы видим, что Сербия на данный момент – единственная страна, которая не вводит санкции против России, куда летают самолеты. Пока еще работает российский бизнес, хоть и под санкциями, но работает.

Но не только поэтому, а в конце концов был период охлаждения. И Тито ссорился со Сталиным, и мало ли что еще возможно впереди.

Но Россия и Сербия связаны между собой очень глубоко, исторически, ментально, цивилизационно. Люди это помнят, люди это ценят», – заключил Бондаренко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить