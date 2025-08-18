Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Россия согласится на прекращение войны, удовлетворившись лишь 20% занятых территорий Украины, это можно считать результатом, недостойным великой державы и коллективной победой Запада и Киева.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко заявил покинувший Украину киевский миллионер и политик Геннадий Балашов (объявлен в розыск в РФ за призывы взрывать российские транзитные газопроводы), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил, как можно объяснить украинцам, необходимость дипломатических компромиссов с Россией.

«В данной ситуации мы видим, что война закончилась так, как она закончилась. Ты думаешь, что Россия выиграла сильно? Россия 3,5 года упиралась, а получила всего лишь Донбасс и Крым. И все. Она тоже не получила того, что хотела», – сказал миллионер.

По его словам, Россия хотела влиять на всю Украину.