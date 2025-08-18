«С нами Америка!» – украинцы уже смакуют, как объявят о поражении России

Игорь Шкапа.  
18.08.2025 10:39
  (Мск) , Киев
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Если Россия согласится на прекращение войны, удовлетворившись лишь 20% занятых территорий Украины, это можно считать результатом, недостойным великой державы и коллективной победой Запада и Киева.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко заявил покинувший Украину киевский миллионер и политик Геннадий Балашов (объявлен в розыск в РФ за призывы взрывать российские транзитные газопроводы), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил, как можно объяснить украинцам, необходимость дипломатических компромиссов с Россией.

«В данной ситуации мы видим, что война закончилась так, как она закончилась. Ты думаешь, что Россия выиграла сильно? Россия 3,5 года упиралась, а получила всего лишь Донбасс и Крым. И все. Она тоже не получила того, что хотела», – сказал миллионер.

По его словам, Россия хотела влиять на всю Украину.

«А они получили вооружённую Украину, которая находится в союзе с США и ЕС. И кусочек, 20% , территории Украины отгрызли. Это, мягко говоря, как-то несопоставимо с великой державой. Не за это они выходили воевать. Они выходили воевать за полный контроль над Украиной, а полного контроля не получилось. Поэтому в данной ситуации они бы съели всю Украину, но им не дали. Они и дальше бы ели, но им не дадут. Нет возможности. Всё, ограниченные ресурсы», – резюмировал Балашов.

