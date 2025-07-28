«Русские зацепились за Купянск – всё, пиши пропало» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
28.07.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ научились городским боям, и если цепляются за часть агломерации, то как правило рано или поздно город переходит под их контроль.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ научились городским боям, и если цепляются за часть агломерации, то как правило...

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«Они уже на окраинах северного фланга Купянска. А это очень опасно. Объясняю: одно дело бои в степи, одно дело быстрое передвижение войск, а другое дело – бои в городской застройке. Городские бои – это совершенно другое.  Сразу говорю, санитарные и безвозвратные потери одинаковы, один к одному.

И второе, с учётом манёвра, опыт показывает, что они научились в городе воевать. И если закрепились за город, то через определённое время они его возьмут под контроль. Посмотрите, начиная с Авдеевки и заканчивая сейчас, так оно и идёт», – тревожился Стариков.

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