«Русские готовят заход в Черниговскую область. Киев под угрозой» – экс-боевик «Азова»

ВС РФ могут «зайти» на Черниговщину, закрепиться там – и взять Киев под полный воздушный контроль дронами.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Небо проиграно практически полностью. Выносят Днепр, выносят Харьков. Тестовые КАБы прилетели под Полтаву, в 15 километрах, да, они в поле взорвались, но это тестовые. Я понимаю, что они прорабатывают и показывают…

То, что говорят с мелкими дронами, которые на 100 км скоро полетят – это тотальный вынос инфраструктуры. Тотальный контроль, как в Купянске, над городами. Это проиграно…

Последние 10 дней идёт вынос в Черниговском направлении. Не хочу накаркать, но не исключаю, что оттуда может начаться заход российских войск на территорию Украины. Я не верю, что с Беларуси будет заход – Лукашенко ведёт переговоры с США и т.д., но при чём тут Беларусь? Там есть (и так) возможность заходить», – сказал Мосийчук.