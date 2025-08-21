«Русские будут зимовать в теплых квартирах Краматорска, а мы – в полях»: майор ВСУ исключил отвод войск Зеленским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины невозможен отвод войск с остающейся под контролем Киева территории Донбасса.

Об это в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат ВР, майор ВСУ и в прошлом участник карательной операции против ЛДНР Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос отвода войск для Украины – это в поле, а русские будут зимовать в теплых квартирах Краматорска. Ну как? Они себе так. Потому, конечно, этого не будет. И вообще, я не допускаю такой истории, что Зеленскому захочется дать приказ на отвод войск», – сказал Луценко.

При этом он соглашается с президентом США, который говорит, что Зеленскому можно не прикрываться Конституцией, чтобы оставить территории.

«Трамп имеет в виду не просто оставить, отдать территории, а здесь обсуждается вопросы отвода войск. То есть Трамп говорит о том, что верховный главком имеет право дать приказ на отступление», – отмечает укро-боевик.

Он обратил внимание, что Зеленский согласился на выборы, но при этом лишь когда будет перемирие.

«Что мы видим сегодня? Во-первых, Банковая признает, что выборы возможны до завершения войны, то есть даже во время перемирия. То есть будет перемирие – будут выборы. Я считаю, что это такая жертва, которую принес Зеленский в этой истории со стороны своего пребывания у власти. Как раз таки обусловлена тем, что его загнали в тупик именно тезисом легитимности или нелигитимности. И я считаю, что это хорошо», – подчеркнул Лапин.

По его мнению, только в этой ситуации можно провести выборы президента.