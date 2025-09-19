Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация в Днепропетровской области намного серьезнее, чем сообщают официальные лица ВСУ.

Об этом в эфире местного 11 канала заявил бывший глава Новопавловской общины Николай Гаврилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гаврилов раскритиковал заявление спикера группировки «Днепр» ВСУ Алексея Бельского, который уверял, что российская армия якобы занимает пустые села, а ситуация в области под контролем.

«Знаете, такое впечатление, что и Новопавловка, и те села, которые он называет «заброшенными», – это не Днепропетровская область. «Главное, что нет угрозы Днепру, поэтому живите спокойно». А эти люди, которые в тех деревнях, которые он называет «заброшенными», это, пожалуй, какие-то люди второго сорта!» – возмутился выступающий.

Он привел примеры вранья ВСУшников: