Русские берут не захудалые села, всё намного серьезнее, – Днепропетровское ТВ

Анатолий Лапин.  
19.09.2025 11:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1209
 
Дзен, Днепропетровск, Спецоперация, Украина


Ситуация в Днепропетровской области намного серьезнее, чем сообщают официальные лица ВСУ.

Об этом в эфире местного 11 канала заявил бывший глава Новопавловской общины Николай Гаврилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гаврилов раскритиковал заявление спикера группировки «Днепр» ВСУ Алексея Бельского, который уверял, что российская армия якобы занимает пустые села, а ситуация в области под контролем.

«Знаете, такое впечатление, что и Новопавловка, и те села, которые он называет «заброшенными», – это не Днепропетровская область. «Главное, что нет угрозы Днепру, поэтому живите спокойно». А эти люди, которые в тех деревнях, которые он называет «заброшенными», это, пожалуй, какие-то люди второго сорта!» – возмутился выступающий.

Он привел примеры вранья ВСУшников:

«Новопавловка – далеко не заброшенная деревня, там жило почти три тысячи жителей. А еще есть в Межевской общине села Новоподгородня, Райполе. Это довольно красивые деревни, в которых жили люди, занимавшиеся сельским хозяйством и так далее…Дальше у нас идет Ивановка, вчера появилась информация, что часть этого села в серой зоне, а небольшая часть вообще в красной зоне. И это также совсем не заброшенная деревня, там жило около тысячи населения», – заявил Гаврилов.

