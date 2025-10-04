«Румыны пробили дно, но снизу постучали» – депутат Госдумы о выборах в Молдове

Максим Столяров.  
04.10.2025 18:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 485
 
Выборы, Дзен, Молдова, Политические репрессии


Прошедшие парламентские выборы в Молдове, где с ещё большим цинизмом повторился «опыт» румынской избирательной кампании, когда отменяется «неправильный» результат, ознаменовали смерть демократии в Европе.

Об этом на круглом столе в Москве заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы считали румынские выборы дном, которое невозможно преодолеть – победил кандидат, а потом приходит Конституционный суд и снимает, «не тот победил», выборы отменяют – казалось, что может быть хуже? Нет, возможно и большее дно. Снизу постучали, и молдаване здесь переплюнули румын.

И дело даже не в том, что кто-то кого-то переплюнул, а в том, что если раньше мы могли считать, что румынские выборы – это какой-то вывих, исключение из правила. Ну, у них не получилось, но в принципе, демократические процедуры в Европы, ну как же, она не откажется от демократии, тем более Вэнс им сказал – так делать не надо, ну, всё. Нет, теперь это, видимо, стало правилом», – констатировал Матвейчев.

Он пришёл к неутешительным и для европейцев, и для молдаван выводам.

«Я смело беру на себя такую фразу, что всё – демократия в Европе умерла. Если возможно такое, да ещё и второй раз, после Румынии, говорить о том, что в Европе есть какой-то сад, есть какие-то демократические страны, а вокруг какие-то джунгли – нет, джунгли – это у них.

То, что мы сейчас видели, и репрессии не прекратятся, Таубер вот только что осуждена, суды, репрессии, уголовные дела – это только начало. Там сейчас просто жесточайшая диктатура будет по отношению ко всем, кто хоть какое-то своё мнение высказывал. Осталось только на стадионе всех собрать и расстрелять», – возмущался депутат.

