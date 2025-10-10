Румыния на деньги из США будет производить у себя дроны для убийства граждан России
Киев и Бухарест договорились о совместном производстве дронов. Собирать их будут в Румынии по украинским технологиям, а финансирование на это планируют привлечь от «инвесторов» из США.
Об этом во время конференции в «Института Хадсона» заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мой коллега, министр обороны Ионуц Моштяну, участвовал в двусторонних встречах в Украине, и теперь у нас есть общее предложение о создании совместного предприятия с Украиной, где дроны будут производиться в Румынии по общим технологиям. Это может заинтересовать инвесторов из США. Мы также рассматриваем возможность партнерства США в этой сфере в частном секторе», – заявила Цою.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: