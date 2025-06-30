Руководство Германии готово сколько угодно «дорого платить» за русофобию – Вадефуль

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия должна настаивать на ужесточении антироссийских санкций, даже если это сильно ударит по её собственной экономике.

Об этом во время визита в Киев заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы непоколебимо стоим на стороне Украины и будем поддерживать вас до тех пор, пока это будет необходимо. И именно поэтому мы продолжаем увеличивать нашу военную поддержку. На 2025 год мы запланировали в бюджете дополнительно почти 2 миллиарда евро на современную противовоздушную оборону, на оснащение, на боеприпасы. Всего 9 миллиардов евро на эти цели. Лишь тогда, когда Россия поймет, что расчет на захват и капитуляцию потерпит крах, тогда появится настоящий шанс на переговоры», – вещал Вадефуль.