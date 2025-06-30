Руководство Германии готово сколько угодно «дорого платить» за русофобию – Вадефуль
Германия должна настаивать на ужесточении антироссийских санкций, даже если это сильно ударит по её собственной экономике.
Об этом во время визита в Киев заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы непоколебимо стоим на стороне Украины и будем поддерживать вас до тех пор, пока это будет необходимо.
И именно поэтому мы продолжаем увеличивать нашу военную поддержку. На 2025 год мы запланировали в бюджете дополнительно почти 2 миллиарда евро на современную противовоздушную оборону, на оснащение, на боеприпасы. Всего 9 миллиардов евро на эти цели.
Лишь тогда, когда Россия поймет, что расчет на захват и капитуляцию потерпит крах, тогда появится настоящий шанс на переговоры», – вещал Вадефуль.
«Мы сегодня говорили и о том, как мы можем усилить давление на Россию. Мы будем продолжать работать над этим и в ЕС, и в Большой семерке. Мы будем и дальше ограничивать возможность Путина наполнять свою военную казну через поставки нефти и газа.
Мы стремимся при этом, конечно, и у себя к большей сплоченности, большей скорости, к большей решимости. Мы работаем над этим во всех переговорах и форматах, даже если это означает расходы для нас, для Германии.
И мы даем четко, очень четко понять – это одна необходимая цена, которую надо заплатить за то, чтобы поддержать Украину и защитить свободу Европы», – добавил германский русофоб.
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