Руководить новыми корпусами ставят исключительно командиров-мясников – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
09.10.2025 16:33
Отказавшись от бригад в пользу корпусов, Киев перенёс в новые структуры все старые проблемы – коррупцию, кумовство и командиров-мясников.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возникает вопрос об эффективности корпусной системы. К сожалению, то, что у нас было в течение всей войны, в той или иной мере остаётся. То есть, проблемы с тем, как формируются корпуса, присутствует ли кумовство при назначении командиров, действительно ли собираются боеспособные бригады.

Условно, если корпус формируют из десяти бригад, то командир корпуса как к ним относится – как к своему подразделению, или как к прикомандированным? Это абсолютно разное отношение к подразделению», – рассуждал Прошинский.

«И к сожалению, до меня доносится информация, что не все корпуса эффективны. Есть командиры корпусов, которые до этого были комбригами, а их бригады несли очень большие потери. А сейчас их поставили командирами корпусов.

Поэтому в самом расформировании бригад я проблем не вижу, а вот в формировании корпусов и командирского состава, я вижу проблему», – подытожил укро-офицер.

