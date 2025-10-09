Отказавшись от бригад в пользу корпусов, Киев перенёс в новые структуры все старые проблемы – коррупцию, кумовство и командиров-мясников.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возникает вопрос об эффективности корпусной системы. К сожалению, то, что у нас было в течение всей войны, в той или иной мере остаётся. То есть, проблемы с тем, как формируются корпуса, присутствует ли кумовство при назначении командиров, действительно ли собираются боеспособные бригады.

Условно, если корпус формируют из десяти бригад, то командир корпуса как к ним относится – как к своему подразделению, или как к прикомандированным? Это абсолютно разное отношение к подразделению», – рассуждал Прошинский.