Россию пытаются убедить в слабости НАТО – Артамонов

Европа способна в короткие сроки мобилизовать людей и научиться воевать.

Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Он считает, что президент США Дональд Трамп не хочет развала НАТО.

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«И когда кто-то мне заявляет, что Трамп едва ли не хочет выйти из НАТО, я хочу сказать: «Окститесь». Трамп уступает за усиление НАТО. Макрон, когда около пяти лет назад кричал о смерти головного мозга НАТО, не имел в виду, что НАТО надо распускать. Он имел в виду усиление НАТО за счет европейской компоненты. Создание франко-германской европейской армии, а это еще замысел де Голля, призванный усилить НАТО, а никак не отказаться от него», – сказал Артамонов.

По его словам, у россиян создают ложное впечатление, что НАТО якобы на грани распада.