Россию пытаются убедить в слабости НАТО – Артамонов
Европа способна в короткие сроки мобилизовать людей и научиться воевать.
Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Он считает, что президент США Дональд Трамп не хочет развала НАТО.
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«И когда кто-то мне заявляет, что Трамп едва ли не хочет выйти из НАТО, я хочу сказать: «Окститесь». Трамп уступает за усиление НАТО. Макрон, когда около пяти лет назад кричал о смерти головного мозга НАТО, не имел в виду, что НАТО надо распускать. Он имел в виду усиление НАТО за счет европейской компоненты. Создание франко-германской европейской армии, а это еще замысел де Голля, призванный усилить НАТО, а никак не отказаться от него», – сказал Артамонов.
По его словам, у россиян создают ложное впечатление, что НАТО якобы на грани распада.
«Это метод когнитивной подрывной войны. Это специальное расхолаживание людей, чтобы они почувствовали, что, казалось бы, мир близок. А страшнее нет, когда вы опустите оружие в тот момент, когда ваш враг вооружён до зубов, и готов вам нанести удар. Я это расцениваю именно как продолжение военных действий только в психологическом поле.
Смотрите, что произошло в результате. Европа получила желаемое, а именно оборонные контракты. А именно этого хотел Макрон как поставщик. На территории Европы около 60 тысяч солдат, а европейская армия обладает мобилизационными возможностями в два миллиона человек. И научиться воевать они могут очень быстро, при условии, что они проводили ротацию своего офицерского состава в ВСУ, вбирали боевой опыт и готовили собственные кадры», – добавил эксперт.
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