Россия взяла курс на три блэкаута для Украины

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 15:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1083
 
Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Этой зимой высока вероятность, что украинские населенные пункты будут по несколько дней оставаться без электроэнергии, но есть куда более серьезная проблема.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Самая большая – Россия ставит себе перед собой сейчас задачу достигнуть трёх блэкаутов. Первое – это электрический блекаут. Тут всё понятно. Такое впечатление, что Россия готовится к финальному удару по распределительной системе украинских атомных электростанций, на которых держится сейчас вся система», – сказал Бортник.

Вторым блэкаутом он называет удары по газовой инфраструктуре.

«Это намного более тяжело, потому что отсутствие газа – это не только отсутствие генерации электричества, но это, прежде всего, отсутствие тепла во многих городах и домах украинцев. Газ сейчас самая критическая точка уязвимости, которая сейчас в Украине возникает», – считает политолог.

Третье направление, добавляет, он логистическое.

«Мы видим как охоту за локомотивами, так и попытку остановить работу «Укрзализныци» в прифронтовых, приграничных регионах. Эта стратегия будет продолжаться. В том числе возможны удары по мостам, потому что они являются ключевыми нитями для железных дорог. Автотранспорт можно погнать, условно говоря, через понтонные мосты, этот вопрос решается, а вот железной дорогой сложнее…

Этих трех блэкаутов Россия ставит перед собой задачу достичь, чтобы спровоцировать гуманитарный кризис в Украине и новый массовый отъезд у населения и за рубеж, и в западные области Украины, чтобы обезлюдить левобережье Днепра, создать гуманитарную катастрофу в Киеве», – резюмировал Бортник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить