Россия взяла курс на три блэкаута для Украины

Этой зимой высока вероятность, что украинские населенные пункты будут по несколько дней оставаться без электроэнергии, но есть куда более серьезная проблема.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самая большая – Россия ставит себе перед собой сейчас задачу достигнуть трёх блэкаутов. Первое – это электрический блекаут. Тут всё понятно. Такое впечатление, что Россия готовится к финальному удару по распределительной системе украинских атомных электростанций, на которых держится сейчас вся система», – сказал Бортник.

Вторым блэкаутом он называет удары по газовой инфраструктуре.

«Это намного более тяжело, потому что отсутствие газа – это не только отсутствие генерации электричества, но это, прежде всего, отсутствие тепла во многих городах и домах украинцев. Газ сейчас самая критическая точка уязвимости, которая сейчас в Украине возникает», – считает политолог.

Третье направление, добавляет, он логистическое.