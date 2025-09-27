Ночью Россия выносила украинскую жд и критическую инфраструктуру
Минувшей ночью российская армия нанесла ряд успешных ударов по глубоким тылам на подконтрольной киевскому режиму территории.
В ряде регионов начались отключения и электроэнергии и остановились движения поездов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Представитель Винницкой обладминистрации Наталья Заболотная сообщила, что регион был атакован дронами.
«Есть попадание в в критическую инфраструктуру», – написала она.
В итоге в области было остановлено движение поездов, по официальным данным, восстановлено лишь к утру.
Под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. «Укрзализныця» проинформировала, что задерживаются 26 поездов, в том числе международного сообщения.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 115 российских дронов.
«Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях», – отмечают ВС ВСУ.
После атаки без света осталась часть Запорожья, а днепропетровские гауляйтеры признали попадание по промышленному предприятию.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: