Россия в рамках СВО решила одну из главных целей – киевский экономист

Анатолий Лапин.  
05.02.2025 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Инфраструктура, Крым, Россия, Украина


В ходе военной операции РФ решила стратегическую задачу, обеспечив сухопутный коридор в Крым.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе военной операции РФ решила стратегическую задачу, обеспечив сухопутный коридор в Крым. Об...

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«Одна из целей – это был сухопутный коридор в Крым, он фактически сейчас сформирован. И мы видим, то что эта цель была достаточно значимой для россиян, видно по тому, с какой интенсивностью строится сейчас рокадная автомобильная дорога в Крым, которая идет параллельно северному побережью Азовского моря.

И строится железная дорога, опять же через Приазовье в Крым. То, что туда бросаются такие большие ресурсы на строительство автомобильной дороги и железной дороги, говорит о том, что эта цель была достаточно важна для России. Кроме того, они контролируют Запорожскую атомную электростанцию. И недавно Кириенко был на Запорожской атомной электростанции, которую россияне оккупируют, и заявил о том, что персоналу необходимо готовиться в ближайшее время к возможному запуску станции.

И сейчас видим подготовительные работы, высоковольтные линии электропередач, которые тянутся из Ростовской области, из Крыма, тянутся к Запорожской атомной электростанции. То есть это говорит о том, что эта станция, которую россияне оккупировали, она может быть тоже запущена после того как будет заморожен военный конфликт. И это тоже – один из факторов, который для них был важен: энергообеспечение Крыма», – заявил Кущ.

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