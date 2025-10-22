Россия устроила Украине «адскую ночь»
Минувшей ночью Россия нанесла серию ударов по объектам энергетики на Украине. В частности, баллистические ракеты поразили электростанции (ТЭЦ/ГЭС), в Сети распространялись кадры пожаров, начались экстренные отключения света.
«Всё в рамках новой стратегии уничтожения энергетического потенциала противника и лишения его возможностей стратегического маневрирования по железной дороге», – поясняет блогер Юрий Подоляка.
На Украине – ожидаемая истерика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Адская ночь для Украины», – делится впечатлениями экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
«Всю ночь твари лупят по украинской энергетике… От украинской власти требуем давно обещанных зеркальных ответов Москве. Не в бесконечных интервью, а реальных», – написала порошенковская депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Ее подельник по фракции Алексей Гончаренко (в реестре террористов в РФ) обвиняет Зеленского:
«Нам выбивают электрику. Систематически. Защиты энергетических объектов нет. Просто ее не построили».
Сам же главарь режима Зеленский вновь призвал Запад увеличить помощь ВСУ.
«Пока российские руководители не ощущают критических проблем, а это можно обеспечить лишь санкциями, лишь дальнобойкой и лишь скоординированной дипломатией всех наших партнеров».
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский призывает готовиться к худшему:
«Максимум через полгода в Киев будут залетать FPV-дроны. Как это? Спросите жителей Херсона – это их реальность, жизнь перебежками от подъезда до подъезда. Впрочем, не может быть, мы же «перемагаємо», а начальнику доверяют 70%».
Обозреватель Юрий Баранчик напоминает:
«Отсутствие электричества, воды, газа, неработающая, канализация, отсутствие света и тепла в домах – хороший, отличный фактор роста протестных настроений».
Покинувший Киев и переехавший в Россию политолог Александр Скубченко напоминает:
«В мае 1999 года пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа на вопрос, почему войска НАТО лишают Югославию электричества и водоснабжения ракетными ударами, ответил: «Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию». Так вот. Зеленский может остановить «эту кампанию» прямо сейчас. Достаточно просто принять мирные условия России».
