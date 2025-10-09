Россия усовершенствовала FPV-дроны – теперь залетают на 50 км

Михаил Рябов.  
09.10.2025 14:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 315
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация


Вслед за модернизацией ударных беспилотников «Герань» появляются сведения об усовершенствовании российских FPV-дронов, что еще больше усложнило ситуацию для ВСУ.

Об этом в интервью «МК» рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов.

«Была проведена серьёзная работа над беспилотниками. FPV-дроны теперь залетают на дальность до 50 километров. Такого раньше не было ни у нас, ни у Украины. Мы нашли техническое решение, какое — не раскрывается, которое позволяет нам успешно поражать противника в ближнем тылу. За счёт этого мы смогли изолировать район боевых действий в районе Покровско-Мирноградской агломерации и перерезать пути снабжения и подвоза войск. Сейчас бои уже идут в самом Покровске, и мы вышли на окраины Мирнограда. Это результаты, которых киевский режим не ожидал. В Покровск противник даже не пытается перебрасывать резервы, потому что бесполезно», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что еще летом Украина оценивала как «рекордную» атаку 500 русскими дронами одновременно, однако осенью число задействованных беспилотников увеличилось уже до 800 штук.

Россия модернизирует свои вооружения и наращивает производство вопреки кудахтанью вражеской пропаганды о «заканчивающихся ракетах» и «разорванной в клочья экономике» «страны-бензоколонки».

