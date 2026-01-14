Россия сделала северокорейские ракеты точнее и опаснее – укро-аналитик

Игорь Шкапа.  
14.01.2026 15:58
  Киев
Россия помогла КНДР модернизировать выпускаемые этой страной ракеты, сделав их куда более грозным оружием.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко.

Ведущий поинтересовался, продолжает ли Пхеньян наращивать производство ракет.

«Не просто продолжает, русские передают им технологию вместе с производственной линией. То, что возят толстяка Кима и показывают заводы, там отчетливо видно усовершенствование этих ракет. Раньше эти KN-23 летали по GPS, по обычной гражданской спутниковой системе», – говорит укро-эксперт.

По его словам, теперь на эти ракеты ставят помехозащищенные российские системы спутниковой связи – аналоги модуля противодействия средствам РЭБ «Комета М», которые используют ВС РФ.

«То есть, идет совершенствование и большая вероятность, что северокорейские ракеты станут более точными», – тревожится Романенко.

 

