Россия разносит в хлам газовую инфраструктуру Украины

Россия методично уничтожает газовые объекты Украины, включая газодобычу и инфраструктуру, по которой реверсом могло идти «голубое топливо» из Европы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Свободный» заявил экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Он обратил внимание, что ВС РФ нанесли ряд ударов по коннекторам (газовым подстанциям), «которые обеспечивают импорт».

«Следующие удары – это подземным газовым хранилищам. Настолько сильные взрывы, что даже, по слухам, небольшие землетрясения, которые в Полтавской области были, они могли быть связаны как раз с разрушением подземных газовых хранилищ», – сказал Кущ.

Он признает, что «очень большие повреждения, подземная газовая инфраструктура получила».

Эксперт отмечает, что хранилища на Западной Украине, поскольку они находятся глубоко под землей в естественных пустотах, практически невозможно разбомбить, но есть уязвимый элемент – расположенная наверху инфраструктура подъема газа на поверхность, которая может уничтожаться даже дронами.

«И поэтому там периодически происходят прилёты и разрушается инфраструктура. Потом восстанавливается, но удары продолжают наноситься. Таким образом, уже несколько видов этих ударов насчитали: по импортным коннекторам, по подземным хранилищам и инфраструктуре подъёма газа на поверхность. […]

И четвёртый элемент, по которому пока были пробные удары, но я так понимаю, что осенью они из пробных могут стать основными, и такой риск существует. Это удары по газовым компрессорным станциям», – предупреждает Кущ.