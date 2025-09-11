Россия размотает весь НАТО за два месяца – Арестович о польском инциденте

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны НАТО не выдержат и пары месяцев войны с ежедневным применением сотен ударных дронов.

Об этом в эфире журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Залёт в Польшу показал, когда все эти самолёты сбили всего четыре «Герберы» – если начнётся даже не война, а налёты по 200-300 «Шахедов» в сутки, НАТО кончится за три месяца. Важно понять, что НАТО с 1991 года готовился к другой войне – дорогой, малым количеством профессиональных войск, очень дорогим оружием. И этот способ оказался ложным, война оказалась совсем другой – массой войск с дешёвым и эффективным оружием. И длительная по срокам», – отметил Арестович.

Он напомнил, что весь ВПК НАТО сейчас едва способен произвести десяток «Пэтриотов» в месяц.