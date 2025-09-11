Россия размотает весь НАТО за два месяца – Арестович о польском инциденте

Вадим Москаленко.  
11.09.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Страны НАТО не выдержат и пары месяцев войны с ежедневным применением сотен ударных дронов.

Об этом в эфире журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Залёт в Польшу показал, когда все эти самолёты сбили всего четыре «Герберы» – если начнётся даже не война, а налёты по 200-300 «Шахедов» в сутки, НАТО кончится за три месяца.

Важно понять, что НАТО с 1991 года готовился к другой войне – дорогой, малым количеством профессиональных войск, очень дорогим оружием. И этот способ оказался ложным, война оказалась совсем другой – массой войск с дешёвым и эффективным оружием. И длительная по срокам», – отметил Арестович.

Он напомнил, что весь ВПК НАТО сейчас едва способен произвести десяток «Пэтриотов» в месяц.

«Средний налёт на Украину – это 200-300 дронов. Большой налёт – 700-800. НАТО кончится за два месяца, у них кончатся все ракеты. Средняя наработка ПВО до текущего ремонта – 100 часов работы. А представьте – на Польшу месяц летит по пять дронов. ПВО перенапряжётся, а заменять нечем.

Поэтому размотают НАТО в хлам и в ноль, поплёвывая и просто запуская по десять дронов в Польшу. Не надо никакой большой войны, не надо ордам в лаптях и с трёхлинейками вторгаться в эту Польшу», – добавил Арестович.

