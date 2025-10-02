Россия отзеркалила стратегию Байдена, обернув ее против Украины

Игорь Шкапа.  
02.10.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 857
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина оказалась не готова к войне на истощение, к которой перешла Россия.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стратегия Байдена была в медленном, поступательном истощении России, чтобы не допускать эскалации. Стратегию отзеркалил и Кремль – медленное достижение цели так называемой СВО, это война на истощение. Но проблема в другом – в том, что Украина к такой войне на истощение не готова от слова совсем», – убежден эксперт.

По его словам, то, что Киев делает в плане экономической, финансовой, гуманитарной политики – неадекватно войне на истощение.

«Если мы рассчитываем исключительно на помощь партнёров, то шансов закончить эту войну на приемлемых для Украины условиях – ноль. Для этого надо что-то делать самим. А, к сожалению, очень многие вещи – и логика победы в войне, и действия нашей власти – движутся по расходящимся направлениям», – сокрушается Золотарев.

