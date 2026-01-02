Россия освоила оптоволокно, но не смогла запустить аналог тяжелого вражеского дрона-бомбардировщика

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К 2026 году российская армия подготовила «ошарашивающее» число дронов на оптоволокне, но до сих пор не может запустить в серию аналоги тяжелых украинских беспилотников «Баба Яга», используемых врагом как бомбардировщики.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«И войска, и оборонка в этом году совершили гигантский скачок в развитии БПЛА. У нас и отдельный род войск появился, и в промышленных масштабах начали дроны поставляться, в том числе на оптоволокне, перед которыми РЭБ бессилен. Кстати, я знаю цифру, сколько таких заказано на следующий год, не буду её называть. Но она не просто впечатляет, она ошарашивает. При этом никуда не делись ударные дроны на радиоуправлении, которые тоже серьезно эволюционируют. Я видел испытания, на 50 километров без ретранслятора летают. А сейчас 20−30 километров – это уже нормальное рабочее расстояние. У нас появились и дроноистребители, и бомбардировщики, ПВО-перехватчики. «Уралдронзавод» на днях передал войска свои первые сто тяжелых дронов», – рассказал Коц.