Россия обкатывает тактику прорыва «килл-зоны» бронетехникой – украинский эксперт
Российская армия снова стала применять бронетехнику на передовой. Делается это массово, чтобы совершить прорыв так называемой «килл-зоны», контролируемой украинскими FPV-дронами.
Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады, участника карательной операции против ЛДНР майора ВСУ Игоря Лапина заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они отрабатывают смену тактики прорыва килл-зоны за счет снова применения большого количества бронетехники. Идет 40 единиц бронетехники, оператору FPV поднять такое количество FPV практически невозможно. Ты же по бронетехнике одной FPV не отработаешь.
Вот на это и делается расчет – большая колонна наступает, они готовы жертвовать до 70% бронетехники, но дать возможность 30% закрепиться. Вот об этом идет речь, вот, в чем смена тактики – они отрабатывают новую тактику и методологию наступательных действий в моменте как раз прорыва», – заявил Снегирев.
