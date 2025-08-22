Россия не уничтожала народы, входившие в её состав – Арестович

Игорь Шкапа.  
22.08.2025 19:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 406
 
История, Общество, Политика, Россия, СНГ, СССР, Украина


В отличие от Запада, Россия не уничтожала народы, включая в свой состав территории, на которых они проживали.

Об этом в беседе с блогером Николаем Соболевым заявил внесенный РФ в список экстремистов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большинство народов, которые были в орбите влияния Российской Империи, физически уцелели. Давайте поговорим о судьбе славян при Оттоне Первом. Полабских славян и всех славян, которые проживали в Германии, например. Их нет», – сказал Арестович.

Он обратил внимание на судьбу ряда народов в Индии во время британского владычества.

«Голод индийский – 32 миллиона, по некоторым данным, по некоторым – 48. Разные цифры, есть и более низкие и так далее. Сравним с голодомором, например. Давайте сравним просвещённого Генриха VII, его правление с Иваном Грозным и посмотрим на практические результаты», – продолжил экс-советник ОП.

По его словам, репрессивная система нынешнего Запада превосходит российскую, в частности количество приговоров за лайки, которые поставили в соцсетях.

«Сравните страшную, ужасную деспотическую Россию с британской статистикой, например. Всё есть… открыто. Вы слегка удивитесь, а для кого-то это может быть шок и полный переворот мировоззрения», – подчеркнул Арестович.

