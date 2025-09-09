Россия готовит крупное наступление, мир станет иным после падения Покровска, – генерал бундесвера

Анатолий Лапин.  
09.09.2025 09:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 543
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


На земле и в воздухе для Украины наступила «в высшей степени критическая» ситуация. ВСУ беспомощны против воздушных ударов, а на земле все еще хуже – ВС РФ готовят крупное наступление.

Об этом в эфире Die Welt заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На земле и в воздухе для Украины наступила «в высшей степени критическая» ситуация. ВСУ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация для Украины в высшей степени критическая. Русские превосходят во всех областях будь то воздушная война, с помощью недавно разработанных собственных беспилотников, которые они запускают в массовое производство. Это бывшие беспилотники «Шахед» из Ирана, которые они скопировали, усовершенствовали, которые сегодня имеют совершенно новый технический стандарт, и которые они будут использовать в массовом порядке. И на данный момент, по крайней мере у Украины, почти нет противодействия.

На земле все выглядит еще хуже. Там русских более ста тысяч. Я ожидаю, что в преддверии сезона дождей, который сейчас приходится на ноябрь, произойдет крупное наступление.

Если русским удастся захватить город Покровск, я бы сказал, что тогда мир станет совсем другим. Очевидно, что и Запад не имеет политической воли и не в состоянии принять соответствующие ответные меры, то есть предоставить соответствующее оружие, которое действительно нужно сейчас», – заявил Катер.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить