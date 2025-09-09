Россия готовит крупное наступление, мир станет иным после падения Покровска, – генерал бундесвера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На земле и в воздухе для Украины наступила «в высшей степени критическая» ситуация. ВСУ беспомощны против воздушных ударов, а на земле все еще хуже – ВС РФ готовят крупное наступление.

Об этом в эфире Die Welt заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

