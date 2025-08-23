Российской армии не хватило резервов, чтобы развить прорыв – мнение
У российской армии есть проблемы с резервами, что показал прорыв на тактическую глубину украинской обороны между Добропольем и Краматорском.
Такое мнение в эфире своего видеоблога высказал российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Когда российская армия осуществила прорыв, и было осознано, что это реальный успех, туда не были введены достаточные силы. Конечно, российское командование подключило другие части, это так. Тем не менее, мощных сил, которые могли бы усугубить ситуацию [для ВСУ], не было введено. И, хотя была прорвана тактическая зона украинской армии, можно было идти дальше, этого не случилось… Это говорит о том, что у российской армии остаются проблемы с большими серьезными резервами», – утверждает Ширяев.
При этом он отмечает, что ВСУ смогли купировать прорыв, но называет это лишь «частичным успехом».
«Все российские части стоят, по крайней мере, до середины дистанции ничего не изменилось. Бои идут отчаянные, никто не может сказать, чья возьмет», – говорит аналитик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: