Российской армии не хватило резервов, чтобы развить прорыв – мнение

Игорь Шкапа.  
23.08.2025 13:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2923
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


У российской армии есть проблемы с резервами, что показал прорыв на тактическую глубину украинской обороны между Добропольем и Краматорском.

Такое мнение в эфире своего видеоблога высказал российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У российской армии есть проблемы с резервами, что показал прорыв на тактическую глубину украинской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда российская армия осуществила прорыв, и было осознано, что это реальный успех, туда не были введены достаточные силы. Конечно, российское командование подключило другие части, это так. Тем не менее, мощных сил, которые могли бы усугубить ситуацию [для ВСУ], не было введено. И, хотя была прорвана тактическая зона украинской армии, можно было идти дальше, этого не случилось… Это говорит о том, что у российской армии остаются проблемы с большими серьезными резервами», – утверждает Ширяев.

При этом он отмечает, что ВСУ смогли купировать прорыв, но называет это лишь «частичным успехом».

«Все российские части стоят, по крайней мере, до середины дистанции ничего не изменилось. Бои идут отчаянные, никто не может сказать, чья возьмет», – говорит аналитик.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить