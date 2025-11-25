России предлагают аналог похабных Минских соглашений

Анатолий Лапин.  
25.11.2025 12:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 319
 
НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Традиционно критикующий глобалистов американский экономист Джеффри Сакс выступил с оптимистическим прогнозом – конфликт на Украине подходит к концу, Киев не станет частью НАТО, Россия добьется прекращения расширения альянса на восток, а Украина потеряет территории.

По мнению Сакса, попытки Европы изменить мирный план Трампа не приведут к его глобальному пересмотру.

«Европа внесла некоторые изменения, но, по сути, эта война скоро закончится. И закончится она тем, что НАТО не будет расширяться, Украина не станет частью НАТО, часть территории будет признана де-факто подконтрольной России, но Украина не признает ее российской. И на этом боевые действия прекратятся, так что я думаю мы близки к завершению боевых действий», – сказал экономист.

Однако далее он обрисовал сценарий, до боли напоминающий похабные Минские соглашения. Когда бандеровский режим в Киеве годами убивал население Донбасса, защитники ЛДНР выполняли приказ «не поддаваться на провокации», а Москва безуспешно пыталась апеллировать к западным покровителям ВСУ.

«Соглашение составлено таким образом, что если одна из сторон его нарушит, то все гарантии, которые она получила, будут аннулированы. Идея в том, что это соглашение о взаимной или коллективной безопасности, и если одна из сторон его нарушит, то другая сторона освобождается от дальнейших обязательств.

Если действительно будет достигнуто соглашение, и Россия его нарушит, я думаю, что вся мощь, которую Запад мог бы применить, немедленно вернется.

Так устроены все мирные соглашения в истории человечества, когда обе стороны истощены, существует молчаливое понимание, что пора остановиться», – заявил Сакс.

Он не уточнил, зачем России подписывать соглашение, оставляющее большую часть Украины под властью антирусских сил, которые в любой момент могут инсценировать «нарушение договоренностей Москвой», и Запад получит повод для возвращения всех санкций и отзыва признания территорий.

