«Раздать всем турели»: Монтян не понимает, почему не сбиваются тихоходные украинские дроны

Сегодня приграничные российские города чувствуют себя как Донецк в самые тяжелые времена варварских обстрелов со стороны Украины.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявила покинувшая Украину и переехавшая в Донецк адвокат, а ныне волонтер Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Белгород чувствует себя, как Донецк в худшие годы. Просто тихий ужас, и ничего нельзя с этим сделать», – прокомментировала она регулярные украинские обстрелы.

При этом она жалуется, что «все эти турели, стойки для пулеметов за народные деньги делаются», и призывает выделить необходимые деньги и «раздать всем» средства, необходимые для противодействия дронам.

«И пусть сбивают эти летучие хрени. Ты видел видео из Ростова? Летит довольно медленно какая-то хрень и врезается в дом. Да ее сбить можно без каких-либо проблем, если бы было чем, если было бы кому. Нет, оно врезается в дом на глазах у всех. Ну как так можно, почему это никому не надо, почему всем настолько пофиг? И Донецк, естественно, расстреляли как раз во время переговоров. Разнесли дом, как минимум, один человек погиб, двое ранено», – возмущается Монтян.

