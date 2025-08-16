«Раздать всем турели»: Монтян не понимает, почему не сбиваются тихоходные украинские дроны
Сегодня приграничные российские города чувствуют себя как Донецк в самые тяжелые времена варварских обстрелов со стороны Украины.
Об этом на канале блогера Павла Иванова заявила покинувшая Украину и переехавшая в Донецк адвокат, а ныне волонтер Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Белгород чувствует себя, как Донецк в худшие годы. Просто тихий ужас, и ничего нельзя с этим сделать», – прокомментировала она регулярные украинские обстрелы.
При этом она жалуется, что «все эти турели, стойки для пулеметов за народные деньги делаются», и призывает выделить необходимые деньги и «раздать всем» средства, необходимые для противодействия дронам.
«И пусть сбивают эти летучие хрени. Ты видел видео из Ростова? Летит довольно медленно какая-то хрень и врезается в дом. Да ее сбить можно без каких-либо проблем, если бы было чем, если было бы кому. Нет, оно врезается в дом на глазах у всех. Ну как так можно, почему это никому не надо, почему всем настолько пофиг? И Донецк, естественно, расстреляли как раз во время переговоров. Разнесли дом, как минимум, один человек погиб, двое ранено», – возмущается Монтян.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: