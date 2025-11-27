Путин уже победил Запад – не нокаутом, а по очкам – иноагент Латынина
Россия во главе с президентом Владимиром Путиным стала абсолютным победителем в нынешнем конфликте с Западом, по итогам которого США утратили гегемонию, Европа показала полную недееспособность, а страны Глобального юга превратились в партнеров Москвы.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила российская либеральная журналистка Юлия Латынина (также признана иноагентом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У Путина тыл абсолютно консолидирован, причём гораздо больше консолидирован, чем перед войной и в начале войны, потому что, во-первых, он всё равно в любом случае выходит победителем, да, по очкам, он не победил нокаутом, он тем более не занял Киев в первую часть войны, но он получает территорию, во-вторых, он привел к стратегической нерелевантности Европы.
Мы не скоро сможем развидеть это впечатление от европейских чиновников, которые с одной стороны играют роль заградотряда для Украины и гонят её в бой, с другой стороны проклинают Трампа, с третьей стороны шантажируют Трампа, чтобы он дал им денег, оружие на ту войну…
Главное, что можно сказать, один из главных итогов этой войны – стратегическая нерелевантностьЕвропы и, более того, клин, который появился между Европой и США, в то время как США долго делали из Европы систему буферных государств, кстати, очень успешно.
И самое главное, это союз Путина с Глобальным югом, с Китаем и Индией, который, собственно, и приводит к стратегической нерелевантности Европы, который ставит под большой вопрос гегемонию США. То есть Путин всё равно в этой войне выходит абсолютным победителем», – заявила Латынина.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: