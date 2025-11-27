Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным стала абсолютным победителем в нынешнем конфликте с Западом, по итогам которого США утратили гегемонию, Европа показала полную недееспособность, а страны Глобального юга превратились в партнеров Москвы.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила российская либеральная журналистка Юлия Латынина (также признана иноагентом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

