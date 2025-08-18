«Путин – схитрил, Трамп – сглупил» – немецкий профессор препарировал переговоры на Аляске

Президент США Дональд Трамп выступал на саммите на Аляске с плохой переговорной позиции.

Об этом специалист по теории игр, профессор Кристиан Рик заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большая проблема в том, что он вбил в голову Европе, что он гарантирует, что переговоры не провалятся, – и не подготовил альтернативы. Поэтому Запад оказался в слабой позиции. Я думаю, дело в том, что он думал, что можно как-то легко и быстро положить конец этой войне. Путин поступил наоборот. Он позаботился о том, чтобы его требования были высокими. Это означает, что если переговоры провалятся, Путин может просто расслабиться и сказать: я ничего не потерял, я буду продолжать то, что делал до сих пор. У него маленькие, но успехи на войне. Время работает на него довольно сильно», – рассуждал Рик.

Он прогнозирует, что Трамп может продемонстрировать «эндшпильное поведение», то есть готовность согласиться на то, что он раньше отвергал.