«Путин не впечатлится нашими 20 танками» – британский аналитик
У Британии и других европейских стран слишком мало оружия и техники, чтобы впечатлить Россию в военном плане. Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Чем мы собираемся воевать с Россией? Теми 25 танками, которые есть у британской армии? Мы не можем отправить на Украину войска, это абсурдная идея.
Даже военные говорят политикам, что отправка так называемых «сил поддержки» на Украину не убедит и не впечатлит русских. Это просто поставят наши войска в невероятно опасное положение», – сказал Меркурис.
«У нас нет ничего, что могло бы сравниться с «Орешником». У нас нет ничего, что могло бы сравниться с возможностями России в области беспилотников. Русские производят больше танков за неделю, чем у нас в Британии за год.
Это фантастический план, от которого мы должны отказаться прямо сейчас. И идея о том, что Европа без США может воевать с Россией, – абсурдна. И даже с США это было бы самоубийством», – подытожил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: