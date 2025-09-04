«Путин не впечатлится нашими 20 танками» – британский аналитик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Британии и других европейских стран слишком мало оружия и техники, чтобы впечатлить Россию в военном плане. Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чем мы собираемся воевать с Россией? Теми 25 танками, которые есть у британской армии? Мы не можем отправить на Украину войска, это абсурдная идея. Даже военные говорят политикам, что отправка так называемых «сил поддержки» на Украину не убедит и не впечатлит русских. Это просто поставят наши войска в невероятно опасное положение», – сказал Меркурис.