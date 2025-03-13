Путин: Мы за, но есть нюансы

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Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но выступает за то, чтобы перемирие привело к длительному миру.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американо-украинская встреча в Саудовской Аравии внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. Но на самом деле убежден, что украинская сторона должна была просить у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается на земле», – сказал Путин.

Он напомнил, что в зоне вклинения в Курскую область группировка ВСУ находится в полной изоляции и под огневым контролем. Управление войсками полностью утрачено.

«Если на первом этапе украинские военные пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно. Они пытаются выйти оттуда по 2-3 человека. Техника брошена полностью. Вывезти ее невозможно. Она там останется гарантировано. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. В этих условиях для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за, но есть нюансы. Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курскую область? Все, кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?», – сказал Путин.

Он напомнил, что российская армия наступает практически по всей протяженности линии боевого соприкосновения.

Президент РФ считает неприемлемым, чтобы 30-дневное перемирие использовалось Украиной для продолжения мобилизации и для накачивания ее западным оружием. Также он поставил вопросы о контроле и верификации.

«Думаю, что нам нужно с американскими нашими коллегами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться», – резюмировал Путин.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина, а также президентов Индии, Бразилии и ЮАР за то, что они уделяют много времени урегулированию украинского конфликта.