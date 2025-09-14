Путин ловко применил стратегию «Матрёшка» – экс-посол Украины в США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский лидер Владимир Путин последовательно делает на Украине шаги, которые демонстрируют готовность повышать градус эскалации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «Политнавигатора».

Ведущий заметил, что его собеседник, отреагировав на инцидент с дронами в Польше, заявил, что имела место «часть стратегии русской матрешки», и попросил объяснить, что имелось в виду.

Дипломат говорит, что имеет в виду поэтапность действий Москвы: сначала Крым, потом события в Донбассе, куда впоследствии заходят регулярные части.