Путин использовал Трампа, чтобы угомонить воинственный Евросоюз

Елена Острякова.  
15.08.2025 16:49
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Договоренности, которые возможно будут заключены после переговоров президентов РФ и США, не просуществуют долго.

Об этом зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вполне возможно, что наше руководство, видя общую тяжелую ситуацию и четко понимая пределы возможного, может пойти на такие договоренности, которые, скорее всего, не будут иметь исторического значения на многие поколения вперед. Само развитие событий – их, конечно, рассыплет, и возникнут новые ситуации в новой обстановке», – сказал Бакланов.

Он допустил, что Россия, согласившись на переговоры, хочет угомонить Евросоюз, лидеры которого грозят войной через 3-5 лет и «умело пугают народ, которому это не нравится».

«Кроме того, может быть, здесь еще надежда на то, что если остановится конфликт, то европейские страны откажутся в таких жестких формах от невиданных планов милитаризации, которые они сейчас перед собой поставили», – отметил Бакланов.

