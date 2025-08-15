Путин использовал Трампа, чтобы угомонить воинственный Евросоюз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Договоренности, которые возможно будут заключены после переговоров президентов РФ и США, не просуществуют долго.

Об этом зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вполне возможно, что наше руководство, видя общую тяжелую ситуацию и четко понимая пределы возможного, может пойти на такие договоренности, которые, скорее всего, не будут иметь исторического значения на многие поколения вперед. Само развитие событий – их, конечно, рассыплет, и возникнут новые ситуации в новой обстановке», – сказал Бакланов.

Он допустил, что Россия, согласившись на переговоры, хочет угомонить Евросоюз, лидеры которого грозят войной через 3-5 лет и «умело пугают народ, которому это не нравится».