«Путин действует решительно, а мы с союзниками – как парализованные. Это раздражает» – начальник Генштаба ВСУ

Западные экономические и военные союзы показали свою полную несостоятельность в вопросах принятия отработанных решений в нужный момент.

Об этом в ходе организованного фондом олигарха Виктора Пинчука форума YES в Киеве заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если посмотреть в целом, мир готовился к чему-то такому. Мы видели, как создаются экономические, военные союзы. Дело в том, как они срабатывают в нужный момент. В нужный момент мы видим, что есть определённая нерешительность. И именно это, наверное, меня раздражает больше всего. И не за последние месяцы, а с самого начала.

Как только они начали с попытки аннексировать Крым, раздражало то, что у нас всегда была надежда, что что-то произойдёт не так, как запланировал Путин…

Мы видим, что происходит, мы анализируем, мы знаем, но когда доходит до принятия решений, появляются неопределённости. Мы почему-то раздумываем, как поступить, хотя, в действительности, всё регламентировано, прописано, и люди заранее готовились и думали, как при таком сценарии будут развиваться события. А когда доходит до применения, мы почему-то колеблемся», – сокрушался Гнатов.