Планировавшаяся в Будапеште встреча Владимира Путина и Дональда Трампа была отменена, сообщила британская газета The Telegraph в материале под громким заголовком «Путин бросает вызов Трампу, чтобы сорвать мирные переговоры по Украине».

«Венгерский саммит отложен после отказа России заморозить линию фронта, а телефонный разговор министров иностранных дел [России и США] оказался неудачным… россиянин сообщил своему коллеге, что не согласится на прекращение огня на условиях Америки», – утверждается в статье.

Отмечается, что «европейцы воодушевились отказом России от переговоров, почувствовав возможность склонить г-на Трампа снова на сторону Киева».

В свою очередь «Рейтер», ссылаясь на знакомых с ситуацией американских чиновников, пишет, что Россия повторила свои предыдущие условия для достижения мирного соглашения.

«…Фактически отвергает предложение президента США Дональда Трампа о том, что линию фронта следует заморозить на текущих позициях… никакие войска НАТО не должны быть размещены в Украине в рамках любого мирного соглашения», – пишет «Рейтер».

Впрочем, российская сторона утверждает, что окончательного решения об отмене саммита в Будапеште нет. Сам Трамп также заявил, что встреча не должна быть безрезультатной, её судьба решится в ближайшие пару дней.

Российский политолог Максим Жаров полагает, что разногласия Москвы и Вашингтона демонстрируют «глубокую зависимость Трампа от «глобального Лондона» и отсутствие возможностей что-либо изменить здесь в краткосрочной перспективе».

Политолог Вадим Трухачев обращает внимание: