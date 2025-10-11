Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не доверят украинским коррупционерам свои современные наземные пусковые установки для ракет Томагавк. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады, ныне российский политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже Зеленский, когда говорит о Томагавках, он не верит. Это тот самый «фиолетовый луч», – как петлюровцы уходили уз Киева и рассказывали, что будет секретное оружие, – или вундерваффе Гитлера. Зеленский всё время использует какие-то моменты, чтобы приободрить украинское население. Но уже туалеты и воду привезли к Верховной раде, чтобы смывать и мыть. Это инфраструктурная война, которую он развязал с Россией. Энергетические перемирие какое-то время действовало, но потом Зеленский из него вышел, и начал наносить удары по НПЗ. Но это не в пользу Зеленского и экономики Украины, плюс ситуация на фронте не хороша, поэтому идут разговоры про Томагавки», – сказал Царёв.

Однако он напомнил, что даже ближайшие союзники США не получили наземные пусковые установки для этих ракет, а Киеву их не отдадут тем более.