Пусковые установки для Томагавков будут разворованы сразу, как попадут на Украину

Максим Столяров.  
11.10.2025 19:44
  (Мск) , Москва
США не доверят украинским коррупционерам свои современные наземные пусковые установки для ракет Томагавк. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады, ныне российский политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже Зеленский, когда говорит о Томагавках, он не верит. Это тот самый «фиолетовый луч», – как петлюровцы уходили уз Киева и рассказывали, что будет секретное оружие, – или вундерваффе Гитлера.

Зеленский всё время использует какие-то моменты, чтобы приободрить украинское население. Но уже туалеты и воду привезли к Верховной раде, чтобы смывать и мыть.

Это инфраструктурная война, которую он развязал с Россией. Энергетические перемирие какое-то время действовало, но потом Зеленский из него вышел, и начал наносить удары по НПЗ. Но это не в пользу Зеленского и экономики Украины, плюс ситуация на фронте не хороша, поэтому идут разговоры про Томагавки», – сказал Царёв.

Однако он напомнил, что даже ближайшие союзники США не получили наземные пусковые установки для этих ракет, а Киеву их не отдадут тем более.

«На Украине можно танк с фронта купить за наличку, ракетную установку, РЭБ, беспилотники, что угодно. Да за хорошие деньги ВСУ просто продадут эту пусковую установку для Томагавка, перекатят её через линию фронта», – считает Царев.

