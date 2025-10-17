Прозрение «азовца»: Зеленский угробил полтора миллиона и потерял четыре области. Проа соглашаться на мир
Каждый срыв мирного процесса и отказ Украины от выполнения условий России приводил к тому, что через время эти условия становились еще хуже. Поэтому ради спасения государства и нации украинскому режиму нужно срочно почти на прекращение огня.
Об этом своего видеоблога заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«После того, как наше государство оказалось в заложниках у диктатора-узурпатора Владимира Зеленского и клики его клептоманов, зеленых гнид, каждый раз условия мирного соглашения с Россией становились все хуже и хуже. Я хочу, чтобы вы припомнили Стамбул, начало большой войны. Там на правах автономии в Украину возвращались даже Донецк и Луганск. Сейчас от нас требуют Запорожье и Херсон. Вы можете себе представить потери? Зеленые гниды во главе с Зеленским положили в землю более полутора миллионов человек, потеряли четыре с хвостиком области.
Хочу напомнить, что помимо упомянутых областей, бои идут на территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. И вообще ситуация выглядит так, что если Зеленский сорвет мирные переговоры, то следующие условия будут еще хуже. Зеленые гниды толкают страну к национальной катастрофе, к утрате государственности и утрате жизни нации. Эту трехклятную войну надо сейчас остановить ради спасения государства и нации», – заявил Мосийчук.
