Украина терпит поражение на поле боя и не имеет права требовать «гарантии безопасности».

Об этом в интервью американской журналистке Рейчел Блевинс заявил аналитик Патрик Хеннингсен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если послушать Макрона, фон дер Ляйен, всех европейских лидеров, Федерику Могерини, Мерца, то это гарантии безопасности по пятой статье… Кто даст гарантии безопасности? Не Европа – это США. Если США дадут Украине гарантии безопасности, это будет равносильно пятой статье. Это де-факто членство в НАТО – Украина станет протекторатом США.

Это не сработает. У них не может быть гарантий безопасности, проигравшие стороны не могут диктовать условия или даже просить о гарантиях безопасности – такого конфликта еще никогда не было», – заявил Хеннингсен.