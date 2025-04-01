«Продолжайте воевать!» – украинцев уговаривают подождать «развала России до конца года»
Несмотря на риски, Украина должна продолжать войну до тех пор, пока Москва не согласится на выставленные условия.
Об этом в интервью беглому иноагенту Евгению Киселеву заявил бывший премьер-министр России, иноагент, либерал и нацпредатель Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нарастают риски. Нет макроэкономической стабильности. С инфляцией непонятно что и как будет. Центральный банк пытается одно сделать, другие части государственного управления делают другое. Промышленность требует еще усиления финансирования и снижения расходов на свое финансирование от коммерческих банков, и так далее. Поэтому риски нарастают.
Я вижу, как это будет происходить в ближайшие месяцы. До сентября Путин будет упорствовать в своих требованиях о том, что де-факто Украина должна капитулировать и не будет идти ни на какие уступки, никакого соглашения о перемирии, ничего не будет», – сказал Касьянов.
Экс-премьер убеждал украинцев, что западные санкции добьют Россию до конца года.
«Трамп разочаруется, примет какое-то решение, то или другое. Если он примет решение об усилении санкционного давления, то ситуация Путина резко будет ухудшаться.
Поэтому Путин будет более сговорчив и уступчив в переговорном процессе в конце этого года», – разглагольствовал предатель.
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