Прибалтика следующая в очереди на денацификацию. Западной Европе приготовиться

После Украины война начнется в Прибалтике.

Об этом покинувшая Украину и переехавшая в ДНР киевский адвокат Татьяна Монтян заявил в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То же самое я говорю всем европейцам: и прибалтам, и всем остальным странам Европы. Ваши полоумные руководители, глобалистские шестерки втягивают вас в серьезнейшую войну. Вам пока кажется, что от вас это далеко, и вас не погонят пинками на фронт. Не волнуйтесь, вас ждет точно такая же бусификация, как сейчас в Салорейхе.

Вам придется удирать, тем, кто сможет, а все остальные будут засунуты в бусики и отправлены под териконы. Даже не сомневайтесь», – сказала Монтян.