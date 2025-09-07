Прибалтика следующая в очереди на денацификацию. Западной Европе приготовиться

Елена Острякова.  
07.09.2025 19:56
  Москва
После Украины война начнется в Прибалтике.

Об этом покинувшая Украину и переехавшая в ДНР киевский адвокат Татьяна Монтян заявил в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То же самое я говорю всем европейцам: и прибалтам, и всем остальным странам Европы. Ваши полоумные руководители, глобалистские шестерки втягивают вас в серьезнейшую войну. Вам пока кажется, что от вас это далеко, и вас не погонят пинками на фронт. Не волнуйтесь, вас ждет точно такая же бусификация, как сейчас в Салорейхе.

Вам придется удирать, тем, кто сможет, а все остальные будут засунуты в бусики и отправлены под териконы. Даже не сомневайтесь», – сказала Монтян.

Она предрекает, что война начнется через несколько лет.

«Будьте готовы продать свое имущество и свалить куда-нибудь. В современном мире нет гарантированно спокойных мест. Где-угодно может подгореть. Жители Прибалтики на очереди. Пожертвуют вами, Польшей, Румынией, Болгарией, – восточной Европой, которую менее жалко. А Западная пойдет на закуску», – прогнозирует Монтян.

