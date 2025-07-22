«Представьте Техас» – иноагент Латынина похоронила проект «Землянка УПА»

Максим Столяров.  
22.07.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нацистская Украина автоматически поднимает спор, как минимум, вокруг полного отделения Юго-Востока страны.

Об этом в эфире телеканала-иноагента «Дождь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нацистская Украина автоматически поднимает спор, как минимум, вокруг полного отделения Юго-Востока страны. Об этом...

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«Я говорю о проекте, который Арестович (признан экстремистом – ред.) называет «Землянка УПА», а я называю «Галичина от реки и до моря». Потому что в ситуации, когда в Украине пытается реализоваться достаточно узкий националистический проект, понятно, что это обрекает обе страны на конфликт и на спор принадлежности, по крайней мере, Юго-востока Украины. Это говорю не только я.

Скажем так, если Украина будет продолжать реализовать этот достаточно узкий националистический проект, то, видимо, она выйдет из этого конфликта с меньшей территорией, чем с которой она в него входила», – сказала Латынина.

На вопрос пропагандиста канала, чем же может «маленькая Украина» угрожать безопасности России, иноагентша привела доходчивую аналогию.

«Представьте, 80-е годы, Техас выходит из состава США по какой-то причине. И вдруг оказывается, что Техас начинает заниматься деколонизацией, там советский посол вмешивается в выборы, и всё, что связывает Техас с американской историей, начинает объясняться колонизацией и подлежит отмене.

И не смотря на то, что мы, конечно, скажем, что общепризнанные границы Техаса, и как США имеют право в это вмешиваться, тем не менее, геополитические реалии таковы, что США в этой ситуации были бы недовольны», – привела пример Латынина.

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