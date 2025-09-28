Потери ВСУ приближаются к 2,5 миллионам – американский аналитик
Послевоенные подсчёты покажут, что потери Украины перевалили за два миллиона.
Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы находимся в финальной стадии краха украинского правительства. Экс-министр иностранных дел Кулеба сбежал. Раньше был такой крутой, говорил, как будут убивать русских. А теперь сбежал, как трус, потому что пришло время убивать русских, а он не может это сделать.
И никто на Украине не хочет умирать за это коррумпированное нацистское правительство, кроме самих нацистов», – сказал Риттер.
Однако он подчеркнул, что боевиков для продолжения войны хватит Украине на какое-то время.
«Но, к сожалению для России и всего мира, на Украине достаточно нацистов, готовых продолжать это сопротивление. И Украина будет сражаться до последнего украинца, который готов сражаться.
А их будет много. Я думаю, когда это всё закончится, окажется, что [погибших украинских солдат] будет около двух с половиной миллионов. Это просто суровая реальность», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: