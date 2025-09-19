Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Усилия так называемой «коалиции желающих» тщетны – на Украине не будет войск НАТО, Россия согласится лишь с миссией ООН.

Об этом в интервью британскому журналисту Нику Феррари заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.