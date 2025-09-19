Посол России в Лондоне сообщил, на какой иностранный контингент на Украине согласна Москва
Усилия так называемой «коалиции желающих» тщетны – на Украине не будет войск НАТО, Россия согласится лишь с миссией ООН.
Об этом в интервью британскому журналисту Нику Феррари заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Коалиция желающих пытается сделать из Украины «стального дикобраза». Это значит, что они хотели бы сохранить на определенной территории Украины то же правительство с теми же антироссийскими взглядами, которое подавляет русское население на этой стороне. Мы, конечно, не можем с этим согласиться.
Силы НАТО не могут играть никакой миротворческой роли. Миротворческую роль может играть только ООН, и все. Я очень сильно сомневаюсь, что мы согласимся на присутствие контингентов НАТО на территории Украины. Мы не пойдем на такое соглашение, которое предусматривает присутствие баз НАТО и войск НАТО на территории Украины. Так что все это напрасно. Все усилия коалиции напрасны.
Нам нужны серьезные гарантии безопасности, которые могут предоставить, например, государства-члены Совета безопасности», – заявил Келин.
